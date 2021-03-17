Суд в Москве запретил видео об усыновлении геями детей

Останкинский суд Москвы запретил к распространению в России выпуск видеоблога журналиста Карена Шаиняна в ютьюбе об усыновлении детей гомосексуалами. Суд счёл его "пропагандой нетрадиционных отношений". Внимание на это обратило издание "МБХ медиа".

В видео Шаинян обсуждал проблематику воспитания детей в ЛГБТ-семьях. По оценке журналиста, в нормальном обществе сексуальная ориентация родителей не имеет влияния на их детей, в отличие, например, от социального благополучия.

Заявление в суд было отправлено после обращения организации "Народный совет" — "МБХ медиа" пишет, что она позиционирует себя как "сообщество неравнодушных родителей". В иске Останкинский межрайонный прокурор Евгений Валдаев заявил суду, что видео может "деформировать представление ребенка о конституционных ценностях" и вызвать у детей "искаженные представления о равноценности традиционной и нетрадиционной семей".

В 2020 году Шаинян запустил в ютьюбе канал "Открытый разговор с весёлыми людьми", где разговаривает с известными представителями ЛГБТ-сообщества об их жизни. "Единственное, что меняет отношение людей к представителям ЛГБТ+ — это если они его лично знают", — объяснил он одну из идей проекта в интервью "Медузе".