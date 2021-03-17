Facebook перестанет рекомендовать политический контент 

Компания Facebook начинает удалять предлагаемые пользователям рекомендации по поводу политических и социальных групп. Цель такого шага – "уменьшить напряжение" на в соцсети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Среди других изменений – уменьшение охвата групп, которые нарушают правила сообщества. В случае присоединения к ним пользователь получит предупреждение о плохой репутации соответствующей страницы. Как считается, этот шаг стал ответом на критику экспертов, считающих, что группы Facebook часто становятся рупорами дезинформации и экстремизма.

По словам вице-президента Facebook Тома Элисона, новые меры вводятся в связи с тем, что пользователи хотят видеть меньше политического контента в своих лентах.

Отныне новым группам потребуется ждать 21 день перед тем, как они получат право на рекомендации. За это время администрация соцсети сможет убедиться, что группа не нарушает правила.

В конце февраля в США окружной судья одобрил мировое соглашение, в соответствии с которым свыше полутора миллионов пользователей Facebook отсудили у соцсети рекордную сумму – 345 миллионов долларов. Им удалось доказать, что компания нарушила неприкосновенность частной информации.