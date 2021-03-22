На Камчатке полицейскую наказали условно за ущерб на 87 млн рублей

На Камчатке суд признал виновной в злоупотреблении полномочиями полицейскую, которая курировала строительство базы авиаотряда специального назначения. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. Ущерб от действий сотрудницы МВД превысил 87 млн рублей, сообщила пресс-служба краевого суда.

Это уже четвертый обвинительный приговор из-за злоупотреблений при строительстве авиабазы. Осуждённая работала заместителем начальника отдела организации тылового обеспечения камчатского управления МВД и курировала строительство "Базы авиационного отряда специального назначения".

По данным суда, сотрудница полиции знала, что проектно-сметная документация не собрана, но не предприняла мер для ее комплектования и прохождения государственной экспертизы. В итоге строительство базы началось без необходимых документов. При этом работы подрядчика, в том числе невыполненные и сделанные некачественно, принимались при непосредственном активном участии подсудимой. Расчет по госконтракту был произведен полностью. В результате ущерб для бюджета составил более 87 миллионов рублей, неэффективное расходование средств – свыше 200 миллионов рублей.

Сотрудница МВД свою вину не признала и подала апелляцию, которую краевой суд отклонил.