На Камчатке полицейскую наказали условно за ущерб на 87 млн рублей

На Камчатке суд признал виновной в злоупотреблении полномочиями полицейскую, которая курировала строительство базы авиаотряда специального назначения. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно. Ущерб от действий сотрудницы МВД превысил 87 млн рублей, сообщила пресс-служба краевого суда.
Это уже четвертый обвинительный приговор из-за злоупотреблений при строительстве авиабазы. Осуждённая работала заместителем начальника отдела организации тылового обеспечения камчатского управления МВД и курировала строительство "Базы авиационного отряда специального назначения".
По данным суда, сотрудница полиции знала, что проектно-сметная документация не собрана, но не предприняла мер для ее комплектования и прохождения государственной экспертизы. В итоге строительство базы началось без необходимых документов. При этом работы подрядчика, в том числе невыполненные и сделанные некачественно, принимались при непосредственном активном участии подсудимой. Расчет по госконтракту был произведен полностью. В результате ущерб для бюджета составил более 87 миллионов рублей, неэффективное расходование средств – свыше 200 миллионов рублей.
Сотрудница МВД свою вину не признала и подала апелляцию, которую краевой суд отклонил.
- В феврале 2020 суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего начальника регионального управления МВД Александра Сидоренко. Его признали виновным в превышении должностных полномочий при строительстве базы авиационного отряда специального назначения. Кроме того, начальник главка заставил подчиненных за свой счет приобрести компьютерную технику стоимостью 2,8 миллионов рублей, которую ранее похитили из краевого управления полиции.
- 31 декабря 2020 года суд приговорил бывшего начальника тыла краевого управления МВД Зоряна Гаврилюка к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взяток на почти 6 миллионов рублей. По данным следствия, в 2013 году он обеспечил компании "АиР" заключение контракта с камчатским управлением МВД России на строительство базы авиационного отряда специального назначения.
- Четвертый камчатский полицейский, проходивший по тому же делу, начальник тыла Максим Рожков, был осужден условно и выпущен на свободу в ноябре 2019 года.
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