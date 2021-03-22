Война все спишет. Кто наживется на "бомбежках Воронежа"

Чего ждать от перехода экономики на мобилизационные рельсы, почему ЦБ неожиданно повысил ставку, зачем Силуанов упорно наращивает госдолг и откладывает деньги в резервы, кто пострадает от блокировок соцсетей — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе": https://t.me/SvobodaEconomy
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