Война все спишет. Кто наживется на "бомбежках Воронежа"

Чего ждать от перехода экономики на мобилизационные рельсы, почему ЦБ неожиданно повысил ставку, зачем Силуанов упорно наращивает госдолг и откладывает деньги в резервы, кто пострадает от блокировок соцсетей — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе": https://t.me/SvobodaEconomy