В Сочи задержаны четверо свидетелей Иеговы

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении четырёх местных жителей в возрасте от 48 до 56 лет. Их обвиняют в вовлечении мужчины в общину церкви свидетелей Иеговы, признанной российскими властями экстремистской организацией, сообщает краевой Следственный комитет. Внимание на публикацию обратила редакция Кавказ.Реалии.

Следователь намерен ходатайстовать об аресте задержанных. Уголовным делом занимаются полиция и местное управление ФСБ. В феврале житель Краснодарского края Александр Ившин был приговорён к 7,5 годам колонии за участие в жизни общины. Ещё двое его единоверцев были приговорены к реальным срокам — за "подпольные богослужения" и "проповеди с использованием Zoom".

В 2017 году Верховный суд России признал существующую с 1931 года церковь свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил её деятельность в стране. Это решение расценивается правозащитниками и многими странами мира как преследование людей за их веру.

В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание иеговистов экстремистами "чушью", заявив, что они "тоже христиане" и преследовать их не за что. Тем не менее, сотни последователей церкви в России задержаны, арестованы или отправлены в колонию. Многие из них заявляли о пытках.

Правозащитный центр "Мемориал"(российские власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов,"Мемориал" с этим не согласился - Ред.) называет уголовные дела против последователей церкви кампанией преследования верующих. Он признал подозреваемых и обвиняемых по этим делам политзаключенными.