В Забайкалье заключенный погиб из-за опасных работ

В исправительной колонии №1 в Забайкальском крае при выполнении опасных работ погиб заключённый. Заведено уголовное дело о халатности, по неосторожности повлекшей смерть человека. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по краю.

Заключенный умер в минувшую среду из-за травм полученных при ликвидации аварии, которая произошла 18 марта. Сотрудники колонии заставили троих осуждённых устранять аварийную протечку канализационной трубы. Для этого им выдали угольный шлак, который относится к опасным отходам. "Сотрудники колонии достоверно знали о том, что осужденных нельзя привлекать к работам по устранению последствий аварийной ситуации, у них нет специальных знаний и навыков для опасных работ", - заявили в Следственном комитете, отметив, что заключённым не выдали даже средства индивидуальной защиты.

В итоге при устранении аварии один из осужденных получил множественные ожоги шеи, ушей, предплечий, рук, ног и живота. Медики выявили у него термический ожог 1-2 степени 40% тела. Второй осужденный получил контактные ожоги около 60% тела, головы, ног, рук и дыхательных путей. От полученных ожогов он через неделю скончался в больнице.