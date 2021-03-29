Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Деньги на Свободе

Советские грабли. Почему импортозамещение в IT - залог отставания

Владимир Путин и Аркадий Волож

Почему квадратных метров в России все больше, а обеспеченность жильем все хуже, сколько должников перестали обслуживать кредиты, что не так с программой импортозамещения в области высоких технологий и чего ждать от третьей волны коронавируса в Европе, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”: https://t.me/SvobodaEconomy

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG