Почему квадратных метров в России все больше, а обеспеченность жильем все хуже, сколько должников перестали обслуживать кредиты, что не так с программой импортозамещения в области высоких технологий и чего ждать от третьей волны коронавируса в Европе, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”: https://t.me/SvobodaEconomy
Советские грабли. Почему импортозамещение в IT - залог отставания
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