Кредит? Дайте два! Когда выгодно жить взаймы

Почему совершать крупные покупки в кредит выгодно именно сейчас, насколько подорожал ремонт и индивидуальное строительство, чем план Байдена отличается от путинских нацпроектов и зачем сажать в тайге деревья — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”: Почему совершать крупные покупки в кредит выгодно именно сейчас, насколько подорожал ремонт и индивидуальное строительство, чем план Байдена отличается от путинских нацпроектов и зачем сажать в тайге деревья — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”: https://t.me/SvobodaEconomy
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