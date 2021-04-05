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Деньги на Свободе

Кредит? Дайте два! Когда выгодно жить взаймы

Russia -- Samara -- Micro-credits in Samara

Почему совершать крупные покупки в кредит выгодно именно сейчас, насколько подорожал ремонт и индивидуальное строительство, чем план Байдена отличается от путинских нацпроектов и зачем сажать в тайге деревья — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”: Почему совершать крупные покупки в кредит выгодно именно сейчас, насколько подорожал ремонт и индивидуальное строительство, чем план Байдена отличается от путинских нацпроектов и зачем сажать в тайге деревья — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”: https://t.me/SvobodaEconomy

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