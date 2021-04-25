Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия: Жорес Медведев

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия: Жорес Медведев
Embed
Поверх барьеров с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия: Жорес Медведев

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00
Скачать медиафайл

В первой части - разговор о писателе Леониде Зурове, обладателе чистейшего русского языка, сохраненного им в эмиграции, и о драме его жизни рядом с Иваном Буниным. Рассказывает профессор Ирина Белобровцева. Во второй части - в выпуске "Алфавита инакомыслия" с Андреем Гавриловым - Жорес Медведев, биолог, публицист, инакомыслящий. Почему некоторые правозащитники отказывали ему в праве называться диссидентом?

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG