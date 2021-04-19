Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Деньги на Свободе

Путинский застой. Почему “стабильности” надолго не хватит

Россия, Владимир Путин

Почему рубль не упал после введения новых международных санкций, к каким новым рискам готовиться и как от них страховаться, к чему привела отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией и каковы шансы вернуть деньги, потраченные на туры к морю, чем грозит повторение застоя — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”: https://t.me/SvobodaEconomy

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG