Почему рубль не упал после введения новых международных санкций, к каким новым рискам готовиться и как от них страховаться, к чему привела отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией и каковы шансы вернуть деньги, потраченные на туры к морю, чем грозит повторение застоя — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”: https://t.me/SvobodaEconomy
Путинский застой. Почему “стабильности” надолго не хватит
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