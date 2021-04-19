Путинский застой. Почему “стабильности” надолго не хватит

Почему рубль не упал после введения новых международных санкций, к каким новым рискам готовиться и как от них страховаться, к чему привела отмена авиасообщения с Турцией и Танзанией и каковы шансы вернуть деньги, потраченные на туры к морю, чем грозит повторение застоя — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”: https://t.me/SvobodaEconomy