В Минске по делу о терроризме задержан основатель проекта ByChange

В Минске задержан бывший следователь белорусского Следственного комитета и основатель проекта для помощи уволенным сотрудникам милиции и спецслужб Евгений Юшкевич. Он проходит по делу о терроризме. По словам адвоката, Юшкевич находится в следственном изоляторе КГБ.

Юшкевич закончил юридический факультет Белорусского госуниверситета. Затем работал внештатным сотрудником в прокуратуре Минска и пять лет следователем в Следственном комитете. В 2017 году он ушёл с должности.

Последний год Юшкевич работал Android-разработчиком. Летом бывший следователь запустил проект ByChange для переподготовки отставных и уволенных по политическим мотивам сотрудников силовых ведомств.

Юшкевича задерживали в ноябре по статье о нарушении общественного порядка. Тогда его отпустили под подписку о невыезде. По данным "Медиазоны", 17 марта, когда Юшкевич был на допросе Следственном комитете, в его машину проникли неизвестные. Это зафиксировал видеорегистратор. Юшкевич после инцидента заявил, что опасается провокаций.