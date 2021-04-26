Горькие "пряники". Почему от бессистемных мер мало толку

Почему укрепление рубля - хорошая новость и в чем минусы девальвации, что и кому обещал Путин в своем послании и во что выльется выполнение этих обещаний, как политика влияет на демографию и — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Своим мнением с программой поделились экономисты Сергей Гуриев и Олег Ицхоки. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”