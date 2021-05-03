Новая акция протеста в Беларуси может пройти 9 мая

Один из лидеров Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что 9 мая, в День победы, в Беларуси пройдут уличные акции против режима Александра Лукашенко.

В интервью германскому изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Латушко сказал, что через соцсети призовёт белорусов в этот день выходить на улицы. Он напомнил, что 9 мая в Беларуси, как и в России, отмечается день победы над гитлеровской Германией во Второй мировой войне. "Если Лукашенко позволит избить протестующих 9 мая, он войдет в белорусскую историю как фашист", - приводит "Немецкая волна" слова оппозиционера.

Отвечая на вопрос о том, находится ли сейчас Беларусь на пути к фашизму, Латушко сказал, что Лукашенко никогда не скрывал своё восхищение "порядком", установленным Адольфом Гитлером. По словам оппозиционера, нынешние политические репрессии в Беларуси - "самые страшные за последние 40 лет", и призвал страны Европы к более активным действиям, чтобы остановить террор.

В аккаунтах других белорусских оппозиционных лидеров, в частности Светланы Тихановской, пока нет упоминаний об акции протеста 9 мая.

Традиционно этот день широко отмечается в Беларуси - как на официальном уровне, так и в народе. В прошлом году, когда в большинстве стран мира, включая Россию, массовые мероприятия были отменены из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в Минске Лукашенко провёл военный парад. В этом году о планах проведения парада не сообщалось.

Сам Лукашенко и государственные СМИ Беларуси недавно сообщили о якобы раскрытом заговоре с целью переворота в стране. Арестованы несколько известных лиц, которые, как утверждается, готовили захват власти. Утверждается, что одним из планов было проведение переворота именно 9 мая. Представители оппозиции скептически относятся к этим обвинениям - они говорят, что у предполагаемых участников заговора не было никаких ресурсов для осуществления переворота.

Павел Латушко - бывший посол Беларуси в ряде стран Европы. В разгар уличных протестов в августе прошлого года, когда власти жёстко подавляли выступления противников Лукашенко, он был снят с поста директора театра имени Янки Купалы. После этого вошёл в состав президиума Координационного совета, а затем уехал за границу. Все члены президиума оппозиционного совета сейчас находятся или в эмиграции, или в Беларуси за решёткой.

Ранее замминистра внутренних дел Беларуси Николай Карпенков пригрозил возможным организаторам протестов: "Мы напоминаем нашей зарвавшейся кровожадной оппозиции о том, что мы их знаем всех. Знаем, где они находятся, с кем они общаются, какая у них недвижимость, где находятся их семьи", —заявил Карпенков.

Массовых уличных акций протеста в Беларуси не было с осени прошлого года. Акции по-прежнему проходят, но они, как правило, носят локальный характер.