Левые и правые. Чем "социализм" Байдена отличается от "капитализма" Путина

Почему США перестали выдавать в России визы, сколько потратит Байден на поддержку американских семей, почему Росстат задержал публикацию статистики по доходам, зачем государству труд заключенных и как Путин борется с потеплением — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”