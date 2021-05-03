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Деньги на Свободе

Левые и правые. Чем "социализм" Байдена отличается от "капитализма" Путина

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в марте 2011 года

Почему США перестали выдавать в России визы, сколько потратит Байден на поддержку американских семей, почему Росстат задержал публикацию статистики по доходам, зачем государству труд заключенных и как Путин борется с потеплением — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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