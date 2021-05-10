Какими рекордами и антирекордами отметился апрель, в чем плюсы кредитного бума и чем он закончится в России, почему безработица в США снова подросла и что такое “временная гиперинфляция” — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Своим мнением с программой поделился Сергей Алексашенко. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
На пороге 90-х. Что спровоцирует гиперинфляцию
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