На пороге 90-х. Что спровоцирует гиперинфляцию

Какими рекордами и антирекордами отметился апрель, в чем плюсы кредитного бума и чем он закончится в России, почему безработица в США снова подросла и что такое “временная гиперинфляция” — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Своим мнением с программой поделился Сергей Алексашенко. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”