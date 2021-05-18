Деятели культуры просят Путина назвать площадь в Москве в честь Лужкова

Более 30 деятелей культуры подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой назвать площадь или улицу в центре Москвы в честь бывшего мэра города Юрия Лужкова к 85-летию со дня его рождения.

Ранее имя Лужкова уже присвоили Московскому городскому университету управления, а на доме, где он жил, установили мемориальную табличку.

Авторы письма, которое опубликовала газета "Московский комсомолец", отмечают "поистине бесценный", по их мнению, вклад Лужкова в сохранение и развитие отечественной культуры. "В условиях 1990-х годов, когда культура, как и вся социально­гуманитарная сфера, переживала тяжелейшие времена и была фактически брошена государством, Ю.М.Лужков стал одним из немногих руководителей, кто старался максимально её поддерживать", — говорится в письме.

Обращение подписали дирижер Юрий Башмет, артисты Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Геннадий Хазанов, Константин Райкин, Инна Чурикова, Александр Ширвиндт, Владимир Машков, Александр Клягин, режиссеры Владимир Меньшов и Карен Шахназаров, директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин и другие.

В конце апреля с аналогичной просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину обратились депутаты Госдумы, в том числе лидеры КПРФ и "Справедливой России" - Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, а также глава фракции "Единой России" Сергей Неверов.

Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. Он умер в декабре 2019 года в возрасте 83 лет.

Лужков в 1990-е годы был одним из союзников Бориса Ельцина, однако затем вступил в конфликт с Кремлём. После неудачи его политического проекта "Отечество" на выборах в 1999 году вновь стал союзником Кремля и нового президента Владимира Путина, был одним из создателей партии "Единая Россия". Был членом Государственного совета России, много сделал, чтобы возник "крымский курс" Кремля. В декабре 1996 года по инициативе Лужкова Совет Федерации назвал Севастополь частью территории России.

В 2010 году, после конфликта с президентом Дмитрием Медведевым, Лужков был отправлен в отставку.

Правление Лужкова в Москве совпало по времени с быстрым обогащением города и улучшением благосостояния его жителей. В то же время его критиковали за подавление оппозиции и масштабную коррупцию.