"Новая газета": в Таганроге коммунальные предприятия близки к банкротству

Под Таганрогом, на станции перекачки канализационных стоков в минувшую пятницу погибли 11 человек. Таковы обновлённые сведения об инциденте на насосной станции в посёлке Дмитриадовка Ростовской области. Как пишет "Новая газета", власти говорят о нарушении техники безопасности и предпочитают не вспоминать, что сгнившая канализационная система Таганрога разрушается с 2018 года.

В региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям сигнал о ЧП на станции приняли в 10.30. Речь шла о прорыве канализации с выбросом газа. Сообщалось о гибели двух человек и пятерых пострадавших. Через три часа было уже 10 погибших и 8 пострадавших. Позже один из них умер в больнице. Спасателям пришлось несколько часов искать тела и уточнять число работавших на участке.

В репортаже "Новой газеты" говорится, что утром 21 мая под землей могли находиться до 20 человек.

Житель Таганрога, общественный активист Александр Пономарев рассказал корреспонденту, что не верит в случайный выброс метана в Дмитриадовке. По его словам, коммунальные предприятия либо уже банкроты, либо находятся в предбанкротном состоянии.