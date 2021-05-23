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В Италии 9 человек погибли из-за обрушения кабины фуникулёра

Спасатели в итальянских Альпах

Девять человек погибли в воскресенье в Италии после того, как на канатной дороге, связывающей берег озера Лаго Маджоре и гору Монтероне в Альпах, обрушилась кабина. Всего в кабине были 11 человек. Двое детей получили ранения.

Трос оборвался, когда кабина была уже в конце пути, у второй со стороны гор опоры. Она упала с высоты более 10 метров. Подробности о жертвах трагедии пока не известны. Сообщается, что это был один из первых рейсов канатной дороги после отмены ограничений, связанных с коронавирусом. Число жертв могло быть большим - кабина вмещает до 40 человек.

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