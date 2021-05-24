Откроет ли Илон Маск завод в России, когда остановится распродажа криптовалют и за счет чего золото одержало тактическую победу над биткоином, почему боевые действия не обвалили экономику Израиля и как устроена гражданская администрация в секторе Газа — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”