Полиция отказалась заводить дело об избиении участника митинга

В Воронеже полиция отказалась заводить уголовное дело об избиении участника митинга 31 января Александра Черникова группой неизвестных. Об этом сообщает "Медиазона".

По мнению полицейских, обнаруженные у Черникова повреждения "расцениваются как не причинившие вред здоровью". Они сослались на результаты экспертизы. Вместо возбуждения уголовного дела, полиция начала проверку по административной статье о побоях.

На митинге 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Воронеже пятеро неизвестных в масках выхватили Черникова из толпы и занесли в подвал сервиса по доставке суши. По словам участника акции, там его стали избивать и спрашивать о том, почему он против Путина. После этого Черникова передали сотрудникам полиции. Сообщается, что до того, как схватить протестующего, та же группа неизвестных помогала полицейским задерживать других участников акции.

23 и 31 января в российских городах прошли акции против преследования оппозиционера Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более сорока уголовных дел – в частности, о нарушении санитарных правил, насилии в отношении полицейских и перекрытии дорог. По этим делам арестованы десятки сторонников Навального по всей стране, некоторые из них уже приговорены к реальным срокам заключения.