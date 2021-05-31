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Деньги на Свободе

Брат номер один. Почему дебош Лукашенко оплачивать россиянам

RUSSIA -- Russian President Vladimir Putin meets with his Belarusian counterpart Alyaksandr Lukashenka in Sochi, February 22, 2021

Что Лукашенко просил у Путина и чем будет расплачиваться, как санкции против Беларуси влияют на россиян, кто поедет на питерский форум и зачем, какие последствия будут у появления беспилотного транспорта — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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