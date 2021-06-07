Страна победившего феодализма. Почему рубль не растет

Зачем был нужен Питерский форум, как отношения бизнеса и власти влияют на жизнь людей, к чему может привести сокращение стимулов в развитых странах и что обеспечивает устойчивость российской экономики — все эти вопросы автор и ведущий программы “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время” Максим Блант обсудил с экономистом Сергеем Алексашенко. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
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