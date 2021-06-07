Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Деньги на Свободе

Страна победившего феодализма. Почему рубль не растет

Президент России Владимир Путин

Зачем был нужен Питерский форум, как отношения бизнеса и власти влияют на жизнь людей, к чему может привести сокращение стимулов в развитых странах и что обеспечивает устойчивость российской экономики — все эти вопросы автор и ведущий программы “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время” Максим Блант обсудил с экономистом Сергеем Алексашенко. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG