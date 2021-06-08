Уральцу, схватившему за руку полицейского, просят реальный срок

Прокуратура потребовала назначить год колонии-поселения жителю Екатеринбурга Эльвару Гулиеву, который на акции протеста в поддержку Алексея Навального 23 января схватил за руку сотрудника полиции. Об этом сообщает "Медиазона".

Адвокат попросил освободить подзащитного от уголовной ответственности и назначить ему судебный штраф.

Гулиев ранее признал вину и принёс извинения. Он настаивал, что оказался на акции случайно, испугался, когда увидел бегущих на него полицейских, и действовал, по его словам, "на эмоциях", передает Znak.com .

23 и 31 января в российских городах прошли акции против преследования оппозиционера Алексея Навального. В общей сложности полиция задержала на них около десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более сорока уголовных дел – в частности, о нарушении санитарных правил, насилии в отношении полицейских и перекрытии дорог. По этим делам арестованы десятки сторонников Навального по всей стране, некоторые из них уже приговорены к реальным срокам заключения.