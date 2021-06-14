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Деньги на Свободе

Как обмануть систему. Можно ли спрятаться от финразведки?

Доллар США

Что подорожало сильнее всего, как Банк России борется с инфляцией и это начнут делать Центробанки развитых стран, долго ли еще продлится рост рубля, для чего ужесточать контроль за переводами из-за границы и можно ли избежать этого контроля, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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