Как обмануть систему. Можно ли спрятаться от финразведки?

Что подорожало сильнее всего, как Банк России борется с инфляцией и это начнут делать Центробанки развитых стран, долго ли еще продлится рост рубля, для чего ужесточать контроль за переводами из-за границы и можно ли избежать этого контроля, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”