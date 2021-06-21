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Деньги на Свободе

Долларовый реванш. Почему Россия отстает все больше

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Чем приходится платить за самонадеянность властей в борьбе с коронавирусом, как повлияло на рынки заявление о досрочном начале сворачивания мер поддержки американской экономики, почему новые санкции против режима Лукашенко могут отразиться и на России, что будет, если российские банки откажутся предоставлять информацию западным госорганам, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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