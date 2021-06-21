Долларовый реванш. Почему Россия отстает все больше

Чем приходится платить за самонадеянность властей в борьбе с коронавирусом, как повлияло на рынки заявление о досрочном начале сворачивания мер поддержки американской экономики, почему новые санкции против режима Лукашенко могут отразиться и на России, что будет, если российские банки откажутся предоставлять информацию западным госорганам, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”