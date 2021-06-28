Мы их теряем. Зачем стране нужны миллионеры и мигранты

Чем грозит отказ от вакцинации, почему власти не торопятся с поддержкой бизнеса и населения, сколько стране нужно трудовых мигрантов и как будет решаться вопрос с их вакцинацией, почему Россия вошла в пятерку стран, жители которых больше всех потеряли во время коронакризиса и зачем нам всем долларовые миллионеры — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”