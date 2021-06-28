Чем грозит отказ от вакцинации, почему власти не торопятся с поддержкой бизнеса и населения, сколько стране нужно трудовых мигрантов и как будет решаться вопрос с их вакцинацией, почему Россия вошла в пятерку стран, жители которых больше всех потеряли во время коронакризиса и зачем нам всем долларовые миллионеры — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Мы их теряем. Зачем стране нужны миллионеры и мигранты
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Кто угрожает президенту?2
Вакцина меняет траекторию Кремля?3
Путин и "плохиши". Галина Сидорова – о правилах диктатуры4
В Исландии отменили все ограничения, связанные с коронавирусом5
"Беженцы преобразят Германию". Берлинские истории Нуне Барсегян6
В России зафиксирован максимум смертей от COVID-19 в 2021 году
Сказано на Эхе
-
Самое читаемое
-
Смотрят
-
Слушают
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.