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Деньги на Свободе

Мы их теряем. Зачем стране нужны миллионеры и мигранты

Чем грозит отказ от вакцинации, почему власти не торопятся с поддержкой бизнеса и населения, сколько стране нужно трудовых мигрантов и как будет решаться вопрос с их вакцинацией, почему Россия вошла в пятерку стран, жители которых больше всех потеряли во время коронакризиса и зачем нам всем долларовые миллионеры — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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