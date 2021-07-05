Какие банки примут участие в тестировании цифрового рубля и чем он отличается от Сберкоина, что такое Navalny токен и как к нему относятся соратники Алексея Навального, чем обернутся аномальная жара и наводнения для урожая и как все это повлияет на цены — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Криптовалюта для оппозиции. Как государство перехватило инициативу
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Вцепился во власть клещами2
От Сталина до Путина. Фигура вождя в России и Грузии3
Путину обещать уже нечего?4
И такая дребедень целый день. Андрей Мальгин – о прививках и лгунах5
Москва выкупила у Словакии неиспользованные вакцины "Спутник"6
В России пятый день фиксируется наивысшая смертность от COVID-19
Сказано на Эхе
-
Самое читаемое
-
Смотрят
-
Слушают
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.