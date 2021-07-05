Криптовалюта для оппозиции. Как государство перехватило инициативу

Какие банки примут участие в тестировании цифрового рубля и чем он отличается от Сберкоина, что такое Navalny токен и как к нему относятся соратники Алексея Навального, чем обернутся аномальная жара и наводнения для урожая и как все это повлияет на цены — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”