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Деньги на Свободе

Криптовалюта для оппозиции. Как государство перехватило инициативу

Монета биткойн

Какие банки примут участие в тестировании цифрового рубля и чем он отличается от Сберкоина, что такое Navalny токен и как к нему относятся соратники Алексея Навального, чем обернутся аномальная жара и наводнения для урожая и как все это повлияет на цены — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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