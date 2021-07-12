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Деньги на Свободе

Лютый друг. Как белорусские "контрсанкции" ударят по России

Александр Лукашенко

Что будет, если Лукашенко закроет транзит товаров из Европы, почему третья волна коронавируса ударила по кошелькам сильнее первой, чем грозит персональное банкротство и зачем Минфину опять повышать налоги, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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