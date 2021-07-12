Лютый друг. Как белорусские "контрсанкции" ударят по России

Что будет, если Лукашенко закроет транзит товаров из Европы, почему третья волна коронавируса ударила по кошелькам сильнее первой, чем грозит персональное банкротство и зачем Минфину опять повышать налоги, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”