Как московский бизнес справился с обязательной вакцинацией, почему природные катаклизмы повлияют на цены и борьбу с изменением климата, сколько заплатят российские металлурги Европе в виде углеродного налога и кому страховые компании не платят по КАСКО, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Инфляция без вариантов. К чему приведут наводнения и углеродный налог
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