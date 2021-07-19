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Деньги на Свободе

Инфляция без вариантов. К чему приведут наводнения и углеродный налог

Наводнение в Германии

Как московский бизнес справился с обязательной вакцинацией, почему природные катаклизмы повлияют на цены и борьбу с изменением климата, сколько заплатят российские металлурги Европе в виде углеродного налога и кому страховые компании не платят по КАСКО, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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