Репрессивные законы и социальные подачки

Как бедность помогает лояльности? Чем Государственная Дума VII созыва отличалась от предыдущей̆, и будет ли следующая отличаться от них обеих? Почему вместо социальной̆ политики практикуются социальные подачки, как восприняли россияне пенсионную реформу и насколько устойчива нынешняя политическая и экономическая конструкция?

Все эти вопросы Максим Блант обсуждает с руководителем программы "Внутренняя политика и российские политические институты" Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время