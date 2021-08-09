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Деньги на Свободе

Репрессивные законы и социальные подачки

Как бедность помогает лояльности? Чем Государственная Дума VII созыва отличалась от предыдущей̆, и будет ли следующая отличаться от них обеих? Почему вместо социальной̆ политики практикуются социальные подачки, как восприняли россияне пенсионную реформу и насколько устойчива нынешняя политическая и экономическая конструкция?

Все эти вопросы Максим Блант обсуждает с руководителем программы "Внутренняя политика и российские политические институты" Московского центра Карнеги Андреем Колесниковым в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время

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