Сколько стоит “набор первоклассника”, чем Россия платит за восстановительный рост экономики, почему падают цены на сырье и фондовые рынки, во что выльется очередное освоение Сибири и как БАМ повлиял на распад СССР, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Триллионы под выборы. Зачем Сибирь министру обороны
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