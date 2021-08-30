Сколько путинская команда раздаст денег перед выборами и сколько вернет за счет повышения налогов и акцизов, почему финансовый блок полтора года назад был против “вертолетных ленег, а теперь молчит, с какими программами партии идут на выборы и во что инвестируют кандидаты, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Выборы, выборы… Во сколько власти оценивают голос российского избирателя
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