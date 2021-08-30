Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Деньги на Свободе

Выборы, выборы… Во сколько власти оценивают голос российского избирателя

Сколько путинская команда раздаст денег перед выборами и сколько вернет за счет повышения налогов и акцизов, почему финансовый блок полтора года назад был против “вертолетных ленег, а теперь молчит, с какими программами партии идут на выборы и во что инвестируют кандидаты, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG