Какими масштабными планами порадовал Восточный экономический форум, за что российский премьер мог бы претендовать на Нобелевскую премию по экономике, почему доходы к 2035 году опять упадут и когда Банк России ждет очередного финансового кризиса— обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
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