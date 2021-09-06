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Деньги на Свободе

Промышленные революции и надвигающийся кризис. Чем профессиональные прогнозы отличаются от визионерства чиновников

Картина Владимира Манюхина "Красная площадь. Осень"

Какими масштабными планами порадовал Восточный экономический форум, за что российский премьер мог бы претендовать на Нобелевскую премию по экономике, почему доходы к 2035 году опять упадут и когда Банк России ждет очередного финансового кризиса— обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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