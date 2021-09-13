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Деньги на Свободе

Покупки Путина. Сколько стоят Беларусь и явка на выборы

Russia -- Vladimir Putin, Alexandr Lukashenko. Collage

Что делает Россию корпоративным государством и почему эта “корпорация” работает не в интересах “акционеров”, чем кончится экономическая интеграция с Республикой Беларусь, почему рестораны и магазины не могут просто раздавать лишнюю еду, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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