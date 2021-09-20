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Деньги на Свободе

Набиуллина с гаечным ключом. Хватит брать кредиты

Эльвира Набиуллина

Что будет означать для заемщиков введение банковских лимитов на выдачу кредитов, чем российскому ЦБ не нравится биткоин и в каких странах криптовалюты легализованы, посему Минфин к 2030 году может остаться без денег и что заставило Google и Apple выполнить все требования Роскомнадзора, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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