Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Деньги на Свободе

Дорогие помидоры. Почему инфляцию не побороть

Куда делось сезонное снижение цен на овощи и фрукты, чем грозят россиянам новые американские санкции, почему опять лихорадит биткоин и как чиновники собираются стимулировать инвестиции, – обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG