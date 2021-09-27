Куда делось сезонное снижение цен на овощи и фрукты, чем грозят россиянам новые американские санкции, почему опять лихорадит биткоин и как чиновники собираются стимулировать инвестиции, – обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"
Дорогие помидоры. Почему инфляцию не побороть
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