За месяц до. Почему активировались силовики

Как российские силовики готовятся к кризису, что пугает российский IT-предпринимателей, почему дефицит газа грозит глобальным экономическим и политическим кризисом и что не так с материнским капиталом, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал“Блант на Свободе”