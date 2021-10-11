Рыцарь в сияющих доспехах. Зачем Путину энергокризис

Как Путин “спас” Европу и зачем ему это было нужно, в какую сторону повернет энергетический кризис, кто потерял от ”падения” Facebook и чем вызван скандал вокруг Windows-11, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”