Как Путин “спас” Европу и зачем ему это было нужно, в какую сторону повернет энергетический кризис, кто потерял от ”падения” Facebook и чем вызван скандал вокруг Windows-11, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Рыцарь в сияющих доспехах. Зачем Путину энергокризис
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