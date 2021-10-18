Путин и бедность. Как власти будут побеждать главного врага России

Сколько лет продлятся экономические последствия коронавируса, как Путин собирается победить бедность, а правительство-инфляцию и почему их усилия приводят к обратному эффекту, зачем “финансовой разведке” новые поправки в законодательство, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”