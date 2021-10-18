Сколько лет продлятся экономические последствия коронавируса, как Путин собирается победить бедность, а правительство-инфляцию и почему их усилия приводят к обратному эффекту, зачем “финансовой разведке” новые поправки в законодательство, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Путин и бедность. Как власти будут побеждать главного врага России
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Родиться и умереть при Путине. Акция против новой Госдумы2
Дорогие подруги и дорогой газ3
Агенты и объекты. "Омерзительная гадина" государства чекистов4
Лев Гяммер: "Прихожу в себя после спонтанного отъезда из России"5
Тридцать лет в Швеции. Счастливая жизнь Натальи Казимировской6
Поиски предсказуемости. Юрий Федоров – о поездке Виктории Нуланд
Сказано на Эхе
-
Самое читаемое
-
Смотрят
-
Слушают
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.