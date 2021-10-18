Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Деньги на Свободе

Путин и бедность. Как власти будут побеждать главного врага России

Владимир Путин на празднике, 2016

Сколько лет продлятся экономические последствия коронавируса, как Путин собирается победить бедность, а правительство-инфляцию и почему их усилия приводят к обратному эффекту, зачем “финансовой разведке” новые поправки в законодательство, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG