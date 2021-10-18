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Глава СК на совещании: "Киргизы, таджики, ещё и краснодарцы понаехали!"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, архивное фото 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на ведомственном совещании, отчитал следователя Владислава Мегрелова, поступившего на службу в Ленинградскую область из Анапы, словами "то азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, ещё вот краснодарцы понаехали!". Запись совещания, которое состоялось 13 октября, опубликовало издание 47news.

Речь о 26-летнем следователе СК Мегрелове зашла в связи с тем, что на него пожаловалась 79-летняя женщина, сын которой умер в октябре прошлого года от отравления угарным газом на даче в Ленинградской области. Следствие, которое вёл Мегрелов, пришло к выводу, что погибший сам виноват в случившемся. Его мать настаивала, что жертву целенаправленно отравили конкуренты по бизнесу или невестка.

Бастрыкин, посмотрев материалы дела, спросил у Мегрелова, какой университет тот окончил и где родился, и когда следователь назвал Анапу, глава СК поинтересовался у него: "А чё не поехал обратно на родину на Кубанщину?". Затем руководитель комитета публично высказался о внешности Мегрелова, заявив, что тот "не наш, не питерский - ни по поведению, ни по лицу, ни по внешности", предложив следователю либо поехать "обратно к казакам", либо устроиться в Санкт-Петербурге "официантом-халдеем".

Как утверждает издание 47news, в тот же день Мегрелова увезли из районного отдела СК на скорой помощи.

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