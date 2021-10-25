Дорогие дешевые деньги. Почему цены не победить

Почему повышение ставок не решит проблему инфляции, кого и как государство собирается поддерживать во время локдауна и сколько будет стоить каждый день простоя, зачем форсировать использование биометрии банками и почему в Молдавии погасили Вечный огонь, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”