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Деньги на Свободе

Дорогие дешевые деньги. Почему цены не победить

Почему повышение ставок не решит проблему инфляции, кого и как государство собирается поддерживать во время локдауна и сколько будет стоить каждый день простоя, зачем форсировать использование биометрии банками и почему в Молдавии погасили Вечный огонь, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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