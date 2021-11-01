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Деньги на Свободе

Добровольная “Матрица”. Что общего у Путина с Цукербергом

Марк Цукерберг

Чем отличается “Локдаун 2.0” от первого карантина, какую цель преследуют игры Путина на трубе Газпрома и какие деньги будут ходить в метавселенной Марка Цукерберга, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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