Чем отличается “Локдаун 2.0” от первого карантина, какую цель преследуют игры Путина на трубе Газпрома и какие деньги будут ходить в метавселенной Марка Цукерберга, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Добровольная “Матрица”. Что общего у Путина с Цукербергом
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