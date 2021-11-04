Русские "скрепы"

День народного единства как политический национальный проект. Осталось ли что-то значимое для граждан в празднике, назначенном государством? При чём здесь поляки XVII века?
Что произошло с движениями националистов и правым политическим спектром после 2014 года?
Что объединяет россиян: политика, язык, история, национальность, гражданство? Существует ли какая-то платформа общественного договора?
Как повлияла эпидемия коронавируса на единство или разобщенность граждан?
Обсуждают социолог Денис Волков, руководитель Левада-центра; историк Павел Кудюкин, деятель социал-демократического и профсоюзного движений; юрист Даниил Константинов (Вильнюс), член Координационного совета российской оппозиции. Участвует политолог Александр Морозов.
Ведет программу Елена Фанайлова
Начало трансляции в 19.05
Видеоверсия программы
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