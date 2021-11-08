Как правительство России хочет вернуть полмиллиона соотечественников к 2030 году, исправит ли это демографическую ситуацию, почему из страны утекают мозги и бегут капиталы – обо всем этом автор и ведущий программы "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время Максим Блант поговорил с политологом Дмитрием Орешкиным и экономистом Сергеем Алексашенко. Свое мнение о том, что должно произойти в стране, чтобы люди начали возвращаться высказали глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова и основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"
Неубедительная морковка. Как вернуть уехавших из России
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