Неубедительная морковка. Как вернуть уехавших из России

Как правительство России хочет вернуть полмиллиона соотечественников к 2030 году, исправит ли это демографическую ситуацию, почему из страны утекают мозги и бегут капиталы – обо всем этом автор и ведущий программы "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время Максим Блант поговорил с политологом Дмитрием Орешкиным и экономистом Сергеем Алексашенко. Свое мнение о том, что должно произойти в стране, чтобы люди начали возвращаться высказали глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова и основатель группы компаний "Рольф" Сергей Петров. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"