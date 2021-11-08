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Украинское англоязычное издание The Kyiv Post перестало выходить

Одесский бизнесмен Аднан Киван

The Kyiv Post, крупнейшее украинское независимое издание на английском языке, неожиданно прекратило работу. Позади - 26 лет регулярного выхода в свет. Конфликт разгорелся между редакционным коллективом и владельцем издания. Бизнесмен Аднан Киван, интересы которого находятся и в сфере недвижимости, 8 ноября объявил о закрытии газеты. Однако, он уточнил, что перерыв в выходе газеты The Kyiv Post будет "временным". Киван не назвал причины своего решения.

"Мы надеемся возобновить выход газеты, у которой будет и новый размах, и лучшее качество", заявил Аднан Киван.

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