Запоздалая сегрегация. Чем пришлось заплатить за провал борьбы с ковидом

Чего будут лишены непривитые граждане, как на россиянах может сказаться обострение отношений между Лукашенко и Евросоюзом, что покупали в “день холостяка” и “черную пятницу” и как в мире пытаются побороть инфляцию, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”