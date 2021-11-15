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Деньги на Свободе

Запоздалая сегрегация. Чем пришлось заплатить за провал борьбы с ковидом

HEALTH-CORONAVIRUS/RUSSIA

Чего будут лишены непривитые граждане, как на россиянах может сказаться обострение отношений между Лукашенко и Евросоюзом, что покупали в “день холостяка” и “черную пятницу” и как в мире пытаются побороть инфляцию, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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