Еврокризис. Почему он бьет по россиянам?

Почему из страны хочет уехать больше половины будущий айтишников, как Центробанк собирается победить рост цен и что из этого получится, чего добился Лукашенко мигрантским кризисом и во что это выльется для российских потребителей, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”