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Деньги на Свободе

Еврокризис. Почему он бьет по россиянам?

Demonstration against COVID-19 measures near the European Commission in Brussels

Почему из страны хочет уехать больше половины будущий айтишников, как Центробанк собирается победить рост цен и что из этого получится, чего добился Лукашенко мигрантским кризисом и во что это выльется для российских потребителей, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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