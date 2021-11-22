Почему из страны хочет уехать больше половины будущий айтишников, как Центробанк собирается победить рост цен и что из этого получится, чего добился Лукашенко мигрантским кризисом и во что это выльется для российских потребителей, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Еврокризис. Почему он бьет по россиянам?
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