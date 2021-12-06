Чего ждать от встречи Путина и Байдена, как ответит Лукашенко на международные санкции и почему Россия не может себе позволить новой войны, кто расплатится за Роснано и куда делись деньги бывшей госкорпорации, чем пугает инвесторов Saxobank – обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"
Наноденьги. Почему Роснано "не взлетело"
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