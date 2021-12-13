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Деньги на Свободе

Социальное неравенство как бомба замедленного действия

Житель деревни в России смотрит выступление Владимира Путина по телевизору

Сколько тонн золота купили россияне за первые 9 месяцев года, почему в пандемию неравенство выросло и как разные страны пытаются решить эту проблему, сколько наши соотечественники планируют потратить на празднование Нового года, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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