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Деньги на Свободе

Не то, чем кажется. Чего хочет Путин от Байдена, а Роснано от кредиторов

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на встрече в Швейцарии, июнь 2016

Почему Европе не хватает газа, чего Путин хочет от Байдена, а “Роснано” от кредиторов, как хакеры взломали ЦБ и стоит ли “Утконос” 20 миллиардов, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”

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