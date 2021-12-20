Почему Европе не хватает газа, чего Путин хочет от Байдена, а “Роснано” от кредиторов, как хакеры взломали ЦБ и стоит ли “Утконос” 20 миллиардов, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе”
Не то, чем кажется. Чего хочет Путин от Байдена, а Роснано от кредиторов
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